https://fr.sputniknews.africa/20241031/a-quelles-consequences-le-niger-fera-t-il-face-suite-a-larret-de-la-mine-duranium-darlit-1068970200.html

À quelles conséquences le Niger fera-t-il face suite à l'arrêt de la mine d’uranium d’Arlit?

À quelles conséquences le Niger fera-t-il face suite à l'arrêt de la mine d’uranium d’Arlit?

Sputnik Afrique

Joint par Sputnik Afrique, Tchiroma Aissami, acteur de la société civile spécialisée dans le domaine des industries extractives, analyse les conséquences de... 31.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-31T17:24+0100

2024-10-31T17:24+0100

2024-10-31T17:24+0100

afrique subsaharienne

niger

uranium

opinion

mine

frontière

bénin

exportations

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/06/15/1067158991_0:116:1239:813_1920x0_80_0_0_6f70b981d8017f488b78c11a87b8d02e.jpg

L’expert anticipe des pertes d’emploi pour certains agents engagés sur le site. De plus, Somaïr, une coentreprise entre Orano Mining (64%) et l'État nigérien (36%), cessera de payer des taxes. Enfin, l’arrêt de la production d’uranium pourrait avoir des répercussions sur le PIB nigérien.Tchiroma Aissami souligne que la mine d’Arlit n’est pas fermée. "Cela fait bientôt plus d'un an qu'ils n'arrivent pas à exporter l'uranate, le concentré qu'ils sont en train de produire", soutient-il. Le corridor d’exportation via le Bénin est bloqué à cause de la fermeture de la frontière entre le Niger et le Bénin, décrétée par les autorités militaires nigériennes en 2023. "Nous souhaitons vraiment que les deux parties continuent à discuter et à échanger, et que cette situation puisse vraiment connaître un dénouement heureux au profit de tous ceux qui bénéficient de cette mine", conclut-il.

afrique subsaharienne

niger

bénin

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, niger, uranium, opinion, mine, frontière, bénin, exportations