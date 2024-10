https://fr.sputniknews.africa/20241030/nous-etudions-le-marche-dexportation-russe-pour-lapprovisionnement-des-pays-dafrique-de-louest-1068951189.html

"Nous étudions le marché d'exportation russe pour l'approvisionnement des pays d'Afrique de l'Ouest"

"Nous étudions le marché d'exportation russe pour l'approvisionnement des pays d'Afrique de l'Ouest"

Le départ des entreprises occidentales de logistique a contraint leurs concurrents russes à prendre leur place. La compagnie C-Shipping lance 4 nouvelles

Alexeï Gagarinov, le directeur général de la société C-Shipping, revient sur son parcours et les défis relevés par sa société.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, Alexeï Gagarinov, le directeur général de la société C-Shipping, explique le développement de nouvelles liaisons vers l'Afrique par la demande en hausse pour les produits russes et raconte les grands changements que son entreprise a traversés en 2022."En 2022, de nombreux contrats d'exportateurs russes ont volé en éclats pour des raisons bien connues, et des difficultés de paiement ont commencé et les transporteurs ont tous fui. C'est pourquoi la logistique a été perturbée. Nous la rétablissons actuellement pour notre entreprise et nos collègues du secteur logistique à Saint-Pétersbourg, et en Russie, nous avons également réussi à rétablir la communication directe avec les ports de Chine, de l'Inde et même du Brésil dans un laps de temps assez court", affirme l'entrepreneur.

Actus

