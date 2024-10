https://fr.sputniknews.africa/20241020/allier-tradition-et-technologie-pour-le-changement-societal-pari-reussi-pour-un-artiste-nigerian-1068780332.html

Allier tradition et technologie pour le changement sociétal: pari réussi pour un artiste nigérian

L'art ne se limite pas aux galeries, et doit être présent dans les lieux de vie ainsi que dans les espaces publics. C'est la conviction de Chuma Anagbado... 20.10.2024, Sputnik Afrique

L'artiste estime également que sa mission est d'élever et de célébrer la culture africaine à travers la précision et l'innovation. Chuma Anagbado est à la fois animé par une passion pour l'innovation et enraciné dans son héritage Igbo, une des ethnies nigérianes. Il avoue que ce sont des hasards qui l'ont poussé à "combiner les techniques traditionnelles et numériques". Un format qu'il a exploré pendant la pandémie de COVID-19 et qui a ouvert la voie à son style. Les créations méticuleuses de Chuma Anagbado, souvent caractérisées par des détails saisissants, visent à rivaliser avec la précision des artistes scandinaves ou japonais, tout en restant profondément africaines.

