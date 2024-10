https://fr.sputniknews.africa/20241030/le-maroc-sattend-a-une-baisse-de-11-de-la-production-annuelle-dolives--1068952860.html

Le Maroc s’attend à une baisse de 11% de la production annuelle d’olives

Le Maroc s’attend à une baisse de 11% de la production annuelle d’olives

Sputnik Afrique

La récolte pour la saison 2024/2025 devrait s’établir à 950.000 tonnes, selon les prévisions du ministre marocain de l’Agriculture citées par Médias 24. 30.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-30T16:43+0100

2024-10-30T16:43+0100

2024-10-30T16:43+0100

maghreb

maroc

agriculture

récolte

prévisions

huile d'olive

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/1e/1063199961_0:1336:2048:2487_1920x0_80_0_0_03f01a63ec0f70ce8b5a9b017a8d3a44.jpg

"La hausse des températures durant la phase de floraison a eu un impact négatif sur le rendement des arbres, y compris dans les zones irriguées", a expliqué Ahmed El Bouari.La mauvaise récolte devrait entraîner une baisse de la production locale d’huile d’olive, qui devrait atteindre 90.000 tonnes, alors que la consommation annuelle dans le pays se situe entre 130.000 et 140.000 tonnes.Cela obligera le Maroc à importer le produit. Ainsi, le gouvernement a déjà décidé d’autoriser l’importation de 30.000 tonnes d’huile d’olive vierge et extra-vierge entre 2024 et 2025.

maghreb

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, maroc, agriculture, récolte, prévisions, huile d'olive