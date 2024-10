https://fr.sputniknews.africa/20241028/-la-russie-nira-pas-en-afrique-dans-le-but-de-piller-ses-ressources-naturelles--1068921161.html

"La Russie n’ira pas en Afrique dans le but de piller ses ressources naturelles"

Dans ce numéro spécial consacré au Forum de l’agriculture AsiaExpo qui s’est tenu du 23 au 25 octobre à Sotchi, les ambassadeurs en Russie de la République de... 28.10.2024, Sputnik Afrique

« La Russie n’ira pas en Afrique dans le but de piller ses ressources naturelles » Sputnik Afrique Dans ce numéro spécial de L’Afrique en marche consacrée au Forum de l’agriculture AsiaExpo qui s’est tenu du 23 au 25 octobre à Sotchi, les ambassadeurs en Russie de la République de Guinée et de la République du Tchad, ainsi que le député russe, Andreï Parfionov, font le point sur les relations économiques afro-russes, pointant la différence avec les afro-occidentales.

"La coopération entre la République de Guinée-Conakry et la Fédération de Russie a commencé depuis plusieurs décennies, au-lendemain de l’indépendance quand c’était l’Union soviétique. Cette coopération s'étend sur plusieurs domaines: culturel, militaire et formation. Notre souci aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cette coopération se diversifie. C'est-à-dire l’étendre à tous les domaines de développement de notre pays", affirme à Radio Sputnik Afrique Yiankoye Haba, ambassadeur guinéen à Moscou, en marge du congrès agricole international AsiaExpo organisé à Sotchi, dans le sud de la Russie.De son côté, l’ambassadeur du Tchad en Russie, Mahamoud Adam Bechir, rappelle que "contrairement à la Russie, les Occidentaux, qui ont profité depuis l’indépendance des pays africains de toutes les ressources naturelles du continent, n’ont jamais proposé la moindre technologie de pointe aux Africains". "Ils prenaient les ressources brutes et les transforment chez eux, avant de les renvoyer en Afrique sous forme de produits finis pour les vendre avec une très forte plus-value", ajoute-t-il, soulignant que "la Russie, contrairement à eux, offre aux pays africains une coopération dans toutes les technologies de pointe, y compris le nucléaire et le spatial, ce qui est inédit et hautement prometteur pour les relations russo-africaines".Dans ce nouveau numéro, vous écouterez également:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

