https://fr.sputniknews.africa/20241023/russie-afrique-nous-ne-pompons-pas-de-ressources-selon-un-parlementaire-russe-1068840161.html

Russie-Afrique: "Nous ne pompons pas de ressources", selon un parlementaire russe

Russie-Afrique: "Nous ne pompons pas de ressources", selon un parlementaire russe

Sputnik Afrique

Joint par Sputnik Afrique, Andreï Parfionov, chef du groupe interparlementaire pour l'interaction avec la Guinée, oppose l’approche économique américaine et... 23.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-23T17:18+0200

2024-10-23T17:18+0200

2024-10-23T17:18+0200

afrique subsaharienne

russie

guinée-conakry

égypte

députés

ressources naturelles

partenariat

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/1a/1062355048_0:0:2121:1193_1920x0_80_0_0_f87aa90a4e451ff69f967d6be88738fb.jpg

"Nous savons que tous les pays paient un tribut pour chaque dollar. Toute transaction financière et économique se fait au détriment du dollar, mais ils ne font tout simplement rien, ils prennent leur pourcentage. Ce n'est pas juste", développe le député à la Douma russe en marge du congrès agricole international Asiaexpo.Par contre, la politique étrangère russe recherche "des partenaires, et non ceux qui sont prêts à fournir leurs ressources, leur main-d'œuvre pour quelques centimes, c'est-à-dire que nous ne pompons pas de ressources, nous sommes prêts à coopérer sur la base de partenariats à part entière".Pour le parlementaire, "toute l’histoire de la conquête et de la colonisation par l’Union européenne moderne, leurs ancêtres, montre qu’il s’agissait d’une extermination des peuples autochtones et d’un épuisement des ressources. La Russie a une position différente. Nous recherchons des partenaires, nous savons être amis et nous le serons toujours".️Andreï Parfionov rappelle les projets économiques d’envergure que Moscou menait en Afrique à l’époque soviétique. Selon lui, l'URSS a construit Conakry "tout à fait gratuitement et a développé des gisements de divers minéraux, en particulier de la bauxite". Quant à l’époque actuelle, la Russie construit en Égypte une centrale nucléaire la plus importante du continent, souligne-t-il.

afrique subsaharienne

russie

guinée-conakry

égypte

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, russie, guinée-conakry, égypte, députés, ressources naturelles, partenariat, opinion