Peut-on venir au bout du cancer? Un chercheur russe évoque le futur de la bataille contre ce fléau

Peut-on venir au bout du cancer? Un chercheur russe évoque le futur de la bataille contre ce fléau

"J'aimerais voir le temps où les vaccins contre le cancer seront administrés dans les maternités. J'espère que ce sera vraiment le cas", a déclaré à Sputnik

Même si Boris Dolgouchine rêve de voir la science atteindre un tel niveau, une autre possibilité lui semble plus réaliste. Elle consiste à dépister la maladie de manière précoce et à l'endiguer pour que le patient puisse continuer à vivre. "La prévention se développe également. À terme, je pense que tous les traitements aboutiront à la prévention", ajoute le membre de l'académie des sciences. Le cancer, quelles causes? Grâce à ses systèmes de contrôle, de défense et de destruction, le corps repère ces intrus et les détruit. Sauf que de temps en temps, le système déraille, laissant la maladie progresser, poursuit-il. Une nouvelle technique bientôt mise en pratique Pour combattre la maladie, l'Institut de recherche en radiologie explore plusieurs pistes. L'une d'elle s'appelle la thérapie de capture de neutrons par le bore. Les spécialistes russes ont créé un appareil qui génère les neutrons épithermiques nécessaires pour cette méthode. Ces particules peuvent interagir avec le bore, et ce, sans effet nocif pour l'organisme. Lorsque les neutrons entrent en contact avec le bore, une réaction locale se déclenche et détruit les deux brins d'ADN de la cellule tumorale, provoquant sa mort. L'établissement scientifique verra l'appareil arriver en décembre et les premiers patients pourront bénéficier de cette nouvelle technique dès 2025, fait savoir M.Dolgouchine.

