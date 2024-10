https://fr.sputniknews.africa/20241025/sommet-des-brics-2024-il-y-aura-un-avant-kazan-et-un-apres-kazan-1068879574.html

Sommet des BRICS 2024: "Il y aura un avant Kazan et un après Kazan"

Le sommet des BRICS de Kazan 2024 a pris fin. Pour Sputnik Afrique, Georges Kuzmanovic, président du parti politique français République Souveraine, a dressé... 25.10.2024, Sputnik Afrique

Le sommet des BRICS de Kazan 2024 a pris fin. Pour Sputnik Afrique, Georges Kuzmanovic, président du parti politique français République Souveraine, a dressé le bilan de cet événement politique.

"Je pense qu'il y aura un avant Kazan et un après Kazan. De toute façon, le monde est en train de changer. Tous les Africains avec qui j'en ai parlé ici le disent, disent la même chose. Et on le dit tous. Le monde unipolaire dominé par les États-Unis n'est plus et on va vers un monde multipolaire multilatéral", a déclaré dans le podcast de Zone de Contact Georges Kuzmanovic, président du parti politique français République Souveraine.Retrouvez également dans cette émission:Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

