L'Occident n'a "plus le monopole sur le monde", admet un ministre français

L'Occident a perdu son hégémonie sur le monde, comme le montre le sommet des BRICS, a déclaré aux médias français Benjamin Haddad, ministre délégué à l'Europe. 24.10.2024, Sputnik Afrique

L'Europe doit apprendre à protéger ses intérêts et sa vision du monde, alors que des modèles alternatifs émergent comme le montre le sommet des BRICS, a déclaré aux médias français Benjamin Haddad, ministre français délégué à l'Europe. "Entre ce sommet des BRICS et les élections américaines, l'Europe, l'Occident doit se rendre compte qu'il n'a plus le monopole sur le monde. Cela exige qu'on soit capable de porter un message vis-à-vis des pays du Sud, notamment sur la nécessité de respecter le droit international. On voit des modèles alternatifs qui commencent à émerger", a-t-il souligné.

