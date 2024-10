https://fr.sputniknews.africa/20241025/lafrique-aux-brics-une-reconnaissance-de-la-marginalisation-historique-de-certains-pays-1068870883.html

L'Afrique aux BRICS: "Une reconnaissance de la marginalisation historique de certains pays"

L'Afrique aux BRICS: "Une reconnaissance de la marginalisation historique de certains pays"

La déclaration finale du sommet des BRICS de Kazan a été publiée. Ce document accorde notamment une grande importance au continent africain. Au micro de... 25.10.2024, Sputnik Afrique

L'Afrique aux BRICS: "Une reconnaissance de la marginalisation historique de certains pays" Sputnik Afrique La déclaration finale du sommet des BRICS de Kazan a été publiée. Ce document accorde notamment une grande importance au continent africain. Au micro de Sputnik Afrique, Egountchi Behanzin, président de la Ligue de défense noire africaine.

"Pour moi, l'appel à une participation plus active des pays les moins développés -en particulier d'Afrique- aux processus mondiaux est une reconnaissance de la marginalisation historique de certains pays jusqu'à présent dominées par l'hégémonie occidentale. Face à cela, les BRICS veulent se poser en défenseurs des besoins de ces nations qui sont exploitées, victimes de néo-colonialisme ou d'injustices de la part des pays occidentaux, notamment celles du Sud global, et encourager leur intégration dans le système mondial, dans ce nouvel ordre, nouvel ordre mondial qui se dessine avec les BRICS, ce monde multipolaire dont la Russie s'efforce de pouvoir mettre en place avec ses partenaires des BRICS", a déclaré le panafricaniste et président de la Ligue de défense noire africaine, Egountchi Behanzin, dans le nouveau podcast de Zone de Contact.Retrouvez également dans ce numéro:Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

