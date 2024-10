https://fr.sputniknews.africa/20241022/les-brics--sont-en-train-de-gagner-leur-pari-et-lafrique-devrait-y-preter-attention-1068817109.html

Les BRICS " sont en train de gagner leur pari" et l'Afrique devrait y prêter attention

Les BRICS " sont en train de gagner leur pari" et l'Afrique devrait y prêter attention

Sputnik Afrique

L'Afrique doit resserrer ses liens avec les BRICS, qui tentent de sortir de l'hégémonie occidentale, a déclaré à Sputnik Afrique Issoufou Boubakar Kado Magagi... 22.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-22T17:23+0200

2024-10-22T17:23+0200

2024-10-22T20:17+0200

international

brics

dollar us

dédollarisation

monde multipolaire

multipolaire

swift

opinion

sommet des brics à kazan (2024)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/1b/1068439490_0:148:3074:1877_1920x0_80_0_0_c73eea7c9835dc61695c06742d1570f8.jpg

Les BRICS se positionnent comme une "alternative aux pays occidentaux néo-imperialistes et néo-colonialistes" et offrent des opportunités de développement économique et social pour l'Afrique, a déclaré ce mardi 22 octobre à Sputnik Afrique Issoufou Boubakar Kado Magagi, consultant en finances publiques et analyste socio-économique.Indépendance par rapport au dollar et à l'euroLa banque créée par les BRICS combat aussi "l'hégémonie du dollar et de l'euro" et les États membres privilégient les paiements en monnaies locales, ce qui peut intéresser l'Afrique, selon l'expert.Selon lui, le sommet du groupe à Kazan démontrera que Moscou n'est pas isolé sur la scène internationale.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, brics, dollar us, dédollarisation, monde multipolaire, multipolaire, swift, opinion, sommet des brics à kazan (2024)