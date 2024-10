https://fr.sputniknews.africa/20241025/jacques-sapir-les-pays-occidentaux-devront-necessairement-sentendre-avec-les-brics--1068885838.html

Jacques Sapir: "Les pays occidentaux devront nécessairement s'entendre avec les BRICS"

Le sommet de Kazan, "point culminant de la présidence russe" des BRICS, selon les mots du président Poutine, a réuni les neuf pays membres du groupe pour... 25.10.2024, Sputnik Afrique

Le sommet de Kazan,«point culminant de la présidence russe» des BRICS, selon les mots du président Poutine, a réuni les neuf pays membres du groupe pour renforcer davantage leurs liens et proposer des alternatives. Les BRICS sont-ils en train de forger un nouvel ordre international? Jacques Sapir, directeur d'études à l'EHESS et professeur à l'École de guerre économique, revient sur cet événement majeur.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, Jacques Sapir, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), professeur à l’École de guerre économique et membre de l’Académie des sciences de Russie à titre étranger, revient sur le sommet des BRICS qui s’est tenu dans la ville russe de Kazan, sur le poids du groupe dans les affaires du monde et analyse le sens des décisions et déclarations des pays membres du groupe."Il est clair que, désormais, les pays occidentaux ne sont plus les seuls capables d'agir dans le monde et surtout, ils ne sont plus capables d'imposer leur loi. S'ils veulent faire avancer un certain nombre de projets, ils devront nécessairement s'entendre avec les BRICS. C'est un point absolument fondamental", affirme M. Sapir. "On ne peut pas exclure que certains pays occidentaux, sinon tous, décident de négocier avec les BRICS et décident de construire des institutions post Bretton Woods."À écouter sur Sputnik Afrique !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Apple Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict-Spotify

