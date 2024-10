https://fr.sputniknews.africa/20241023/le-congres-agricole-international-asiaexpo-a-commence-ses-travaux-a-sirius-dans-le-sud-de-la-russie-1068828769.html

Le congrès agricole international Asiaexpo a commencé ses travaux à Sirius, dans le sud de la Russie

Le congrès agricole international Asiaexpo a commencé ses travaux à Sirius, dans le sud de la Russie

En 2024, le salon se tient du 23 au 25 octobre. Le congrès comprendra un programme commercial, des expositions et des événements culturels

Des représentants de plus de 50 pays y participent. Des délégations d'Arabie Saoudite, de Jordanie, du Gabon, du Cameroun et de nombreux autres pays sont déjà sur place. Le premier congrès international Asiaexpo a eu lieu sur le territoire fédéral de Sirius en 2023 et a réuni près de 6.000 personnes. Résultat: 21 accords publics ont été signés et plus de 100 contrats ont été conclus pour un montant total d'environ 30 millions de roubles.

