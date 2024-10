"Les élites africaines sont conscientes des ravages causés par cette connexion de la Françafrique"

"Les chiffres sont là, les statistiques sont là. L'Occident impérial, l'Occident intégral est en déclin par rapport à la montée du Sud global. Et c'est là, où cette nouvelle configuration africaine est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de lancer des politiques d'émancipation nationale loin des diktats de la Françafrique et ses politiques d'émancipation nationale qui sont d'ordre idéologique, d'ordre économique, d'ordre diplomatique et sécuritaire sont très importantes. Donc, le couplage de toutes ces politiques est très important pour arriver à une sorte de déconnexion par rapport à l'ancienne puissance coloniale et par rapport aux autres relais de l'OTAN".