Le top-10 des plus grands aéroports internationaux d’Afrique en 2024

Le top-10 des plus grands aéroports internationaux d'Afrique en 2024

Retrouvez le classement de la dizaine des plus grandes aéroports internationaux du continent africain en 2024. La liste a été dressée par The African Exponent... 21.10.2024, Sputnik Afrique

1. Aéroport de Johannesburg, en Afrique du Sud (plus de 54 km2, 21 millions de passagers par an) 2. Aéroport du Caire en Égypte (plus de 38 km2, plus de 15 millions de passagers par an) 3. Aéroport du Cap en Afrique du Sud (plus de 29 km2, plus de 10 millions de passagers par an)4. Aéroport de Casablanca au Maroc (plus de 26 km2, plus de 9 millions de passagers par an)5. Aéroport de Lagos au Nigeria (plus de 24 km2, plus de 8 millions de passagers par an)6. Aéroport d’Addis-Abeba en Éthiopie (plus de 14 km2, plus de 7 millions de passagers par an) 7. Aéroport de Nairobi au Kenya (plus de 12 km2, plus de 6,5 millions de passagers par an).8. Aéroport d’Alger en Algérie (environ 11 km2, plus de 6 millions de passagers par an).9. Aéroport de Durban en Afrique du Sud (plus de 10,1 km2, plus de 5 millions de passagers par an)10. Aéroport de Dakar au Sénégal (environ 9,3 km2, plus de 4 millions de passagers par an).

