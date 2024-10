https://fr.sputniknews.africa/20241016/lintervention-de-kiev-en-afrique-sape-les-efforts-pour-la-securite-selon-moscou-1068718349.html

L'intervention de Kiev en Afrique sape les efforts pour la sécurité, selon Moscou

16.10.2024

fait que l'Ukraine forme des militants locaux au Sahel et leur transmet des technologies FPV pour drones sape les efforts des autorités des pays africains pour la sécurité, a souligné la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova.La responsable a rappelé le soutien de Kiev aux terroristes de la région saharo-sahélienne, à la suite duquel les autorités du Mali et du Niger ont annoncé la rupture des relations diplomatiques avec l'Ukraine et ont fait appel au Conseil de sécurité de l'Onu.La Russie attend les résultats d'une enquête sur l'ingérence de Kiev dans les affaires du Sahel, a-t-elle poursuivi.

