US à l'international: "l'intérêt supérieur américain atlantiste ne se négocie pas"

Et d’expliquer que "cette propagande intègre tous les éléments du discours hégémonique américain qui justifient une organisation unipolaire d’un monde façonné autour des intérêts vitaux des États-Unis, qui sont au centre alors que le reste des pays gravitent autour d’eux comme des stellites. Dans cette configuration, Blinken a tout à fait raison de dire que ce monde, leur monde, est un monde de paix et de prospérité, puisque tous les autres pays sont soumis et dominés par les États-Unis. Et dans ce cas-là, effectivement, les Américains se considèrent légitimes pour combattre les autres, ces "barbares" [la Russie, la Chine, l’Iran et la Corée du Nord, ndlr] qui osent remettre en cause leur hégémonie, puisque nous sommes dans un rapport de force. Et pour cela, comme nous le voyons partout, ils utilisent les pays dominés, notamment européens, pour justement défendre cette espèce de fort avancé de leurs intérêts vitaux, hérité de la période post-soviétique, même militairement s'il le faut".