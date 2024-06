Les autorités néonazies de l'Ukraine contemporaine sont les plus assidues à fausser l'histoire. Elles qualifient les partisans de l'ultranationaliste Stepan Bandera, qui collaborait avec les nazis, de "mouvement de libération" et apparentent le système soviétique au national-socialisme allemand;

La Russie continuera de durcir la responsabilité pour les appels à la réhabilitation du nazisme et son héroïsation;

Il importe de soulever constamment la question de la responsabilité des pays cherchant à réviser les résultats de la Seconde Guerre mondiale et à dénigrer les lutteurs contre la "peste brune", à justifier les nazis et leurs acolytes;

En accusant l'URSS d'avoir "occupé" des territoires européens, l'Occident "oublie" que ce sont les troupes russes qui ont aidé la population civile, notamment avec des cuisines de campagne et des hôpitaux, et que c'est l'URSS qui a appelé à sauvegarder l'industrie et l'agriculture allemandes, en évitant ainsi une catastrophe humanitaire.