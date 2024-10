https://fr.sputniknews.africa/20241015/comment-les-enfants-atteints-de-cancer-survivent-ils-au-liban-1068692802.html

Comment les enfants atteints de cancer survivent-ils au Liban?

Comment les enfants atteints de cancer survivent-ils au Liban?

Sputnik Afrique

Elio al Baalbaki, un petit Libanais de 4 ans, est atteint de leucémie. À cause des frappes israéliennes, sa famille a dû fuir leur village de Hadeth. Pour... 15.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-15T14:03+0200

2024-10-15T14:03+0200

2024-10-15T14:03+0200

opinion

liban

cancer

oncologie

traitement

enfants

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0a/04/1068540509_0:0:1571:883_1920x0_80_0_0_8c14cfd219fcbd69805d8ae89e5a3296.png

"À cause du long voyage, de la panique et du stress, l’immunité d’Elio a chuté, et il a contracté une rhino-pharyngite. Les traitements oncologiques ont été réduits au strict minimum. La situation est compliquée à cause des problèmes liés à la fourniture des conditions de vie nécessaires: Elio ne peut pas être dans une pièce avec un grand nombre d'enfants, et ses frères et sœurs aînés sont toujours à proximité", dit la maman d'Elio.Aujourd'hui, le principal problème des enfants atteints de cancer est le déplacement massif et l'interruption du traitement, confie à Sputnik Manal al-Azgari Pasha, docteure au Centre de cancérologie pour enfants de Beyrouth. L’établissement, qui traite environ 400 enfants, a créé un service spécial qui aide les patients partis à trouver le centre de traitement le plus proche. "Si le traitement est interrompu et que les enfants ne peuvent pas se rendre dans nos centres, le rétablissement est remis en question", commente Nada Sabiti, hématologue pédiatrique et oncologue. "Maintenant, ces enfants vivent dans des refuges surpeuplés, et nous savons que leur immunité est très faible. Pour eux, une rencontre avec tous les virus à la fois peut devenir très dangereuse, sans parler de la propreté de ces lieux, des conditions sanitaires, où il est même difficile de se laver correctement", dit-elle.

liban

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, liban, cancer, oncologie, traitement, enfants