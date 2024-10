https://fr.sputniknews.africa/20241011/moscou-continuera-a-fournir-de-laide-humanitaire-et-alimentaire-au-burkina--1068645456.html

Moscou continuera à fournir de l'aide humanitaire et alimentaire au Burkina

Moscou continuera à fournir de l'aide humanitaire et alimentaire au Burkina

Sputnik Afrique

Il s'agit de médicaments et d'équipements pour lutter contre les épidémies, ainsi que des céréales. Ces produits seront livrés tant au niveau bilatéral que... 11.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-11T15:02+0200

2024-10-11T15:02+0200

2024-10-11T15:02+0200

russie

burkina faso

afrique subsaharienne

aide humanitaire

céréales

alexandre novak

apollinaire joachim kyélem de tambèla

coopération

onu

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0a/0b/1068645279_0:0:656:369_1920x0_80_0_0_d85a40742c70cbef5dd9d6cc11824933.jpg

Cette volonté a été confirmée à l'issue de la réunion à Moscou entre le vice-Premier ministre russe et le Premier ministre burkinabè. Alexandre Novak et Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla ont évoqué la coopération dans plusieurs domaines: Cela sert de bonne base pour coopérer au sein des Nations unies et d'autres plateformes multilatérales, a-t-il ajouté. Le vice-Premier ministre russe a également noté la hausse des échanges commerciaux entre les deux pays. Ainsi, entre janvier et juillet ils ont été multipliés par cinq par rapport à la même période de l'année dernière.

russie

burkina faso

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, burkina faso, afrique subsaharienne, aide humanitaire, céréales, alexandre novak, apollinaire joachim kyélem de tambèla, coopération, onu