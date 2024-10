https://fr.sputniknews.africa/20241011/journees-economiques-du-burkina-faso-nous-avons-trouve-ce-que-nous-cherchons-1068647670.html

Journées économiques du Burkina Faso: "Nous avons trouvé ce que nous cherchons"

Journées économiques du Burkina Faso: "Nous avons trouvé ce que nous cherchons"

Cette année, les Journées économiques du Burkina Faso se sont tenues à Moscou, l’occasion de renforcer les liens avec la Russie et d’en nouer de nouveau. De... 11.10.2024, Sputnik Afrique

Journées économiques du Burkina Faso: «Nous avons trouvé ce que nous cherchons» Sputnik Afrique Cette année, les Journées économiques du Burkina Faso se sont tenues à Moscou, l’occasion de renforcer les liens avec la Russie et d’en nouer de nouveau. De quoi a-t-il été question et quelles avancées ont été constatées? Sputnik Afrique a tendu son micro au plus importants responsables de la délégation burkinabè.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, le Premier ministre du Burkina Faso Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla, le ministre burkinabè de l’Énergie Yacouba Zabré Gouba, ainsi que Nazaire Thiombiano, le chef de département en charge de la promotion et de la gestion de projet en PPP au Bureau national des grands projets du Burkina Faso, et Issa Traoré, le directeur général de l’Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises du Burkina Faso, ont livré leurs impressions sur les Journées économiques du Burkina Faso qui se sont tenues du 8 au 11 octobre à Moscou.Le projet phare de la coopération économique entre le Burkina Faso et la Russie concerne la construction d’une centrale nucléaire: "Nous avons mis à profit notre séjour pour rendre visite à Rosatom. Comme vous le savez, le Burkina entretient déjà une collaboration avec la société d'État russe dans le cadre du développement de son programme nucléaire. Donc il était normal pour nous, lors de ce séjour-là en Russie, de pouvoir échanger avec Rosatom afin de tirer dans un premier temps un bilan de notre collaboration mais également d'entrevoir les perspectives", affirme le ministre burkinabè de l’Énergie Yacouba Zabré Gouba.À écouter sur Sputnik Afrique !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Apple Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict-Spotify

