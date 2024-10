https://fr.sputniknews.africa/20241010/grande-expedition-africaine-lancee-par-la-russie-les-dessous-de-cette-odyssee-oceanographique-1068628606.html

Grande expédition africaine lancée par la Russie: les dessous de cette odyssée océanographique?

Avec deux navires, la Grande Expédition africaine étudie la faune aquatique aux côtes de 16 pays. Quels sont les objectifs de cette aventure? Kirill... 10.10.2024, Sputnik Afrique

Sur les ondes de Sputnik Afrique, Kirill Kolontchine, le directeur de l’Institut russe de recherches scientifiques sur la pêche et l’océanographie, présente les missions de la Grande Expédition africaine qui vient de partir de Kaliningrad fin août et devra faire le tour des côtes africaines pendant plus d’un an."Le but des recherches scientifiques est non seulement de déterminer la zone de pêche, mais également la quantité sûre qui peut être pêchée. Les délais à suivre pour pêcher. Les méthodes de pêche. Donc, après avoir reçu toutes ces informations, le pays sera en mesure de gérer ses stocks de poisson à un niveau de qualité différent", affirme le scientifique.À écouter sur Sputnik Afrique !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Apple Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict-Spotify

