L'Afrique et la Russie étudieront les stocks de poissons au large du continent, selon Poutine

08.04.2024

Les pays africains entend étudier ses réserves halieutiques avec la Russie, a déclaré ce lundi 8 avril le Président russe lors d'une réunion avec Ilia Chestakov, à la tête de l'Agence de la pêche russe.La Russie organise une expédition scientifique qui débutera au deuxième semestre de 2024 et devrait durer environ deux ans. L’équipe russe intégrera des scientifiques africains et partagera avec eux toutes les données obtenues, a précisé M.Chestakov,Les recherches devraient couvrir:- les eaux allant du Maroc à l'Angola;- l'ouest de l'océan Indien, au large de plusieurs pays.Fin 2023, l'Institut panrusse de recherche sur la pêche et l'océanographie (VNIRO) avait annoncé qu'une grande expédition serait menée dans les eaux africaines, pour notamment récolter des données sur les poissons pélagiques et démersaux ainsi que sur les crustacés répandus dans la Zone économique exclusive de certains pays d'Afrique.Il s'agira de la première exploration scientifique dans ces eaux depuis 40 ans, avait souligné Kirill Kolontchine, directeur du VNIRO.

