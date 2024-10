https://fr.sputniknews.africa/20241009/un-salon-agro-alimentaire-international-se-tiendra-en-russie-laes-et-la-guinee-attendues-1068619218.html

Un salon agro-alimentaire international se tiendra en Russie, l'AES et la Guinée attendues

L’événement aura lieu du 6 au 8 novembre à Novossibirsk, en Sibérie occidentale. Des universitaires et fonctionnaires maliens, burkinabè, nigériens et guinéens... 09.10.2024, Sputnik Afrique

Le leitmotiv du 8e Salon agro-alimentaire de Novossibirsk est suivant: Le leadership technologique est la base de la sécurité alimentaire.Des machines agricoles, des équipements et matériaux pour l'élevage, des technologies innovantes dans l'agriculture y seront présentés.La présence au salon des universitaires et fonctionnaires maliens, burkinabè, nigériens et guinéens est devenue possible grâce au travail du Centre de la diplomatie russe.

