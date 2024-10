Sommet de Kazan: pour quoi les BRICS+ sont une alternative viable à la domination occidentale ?

Et d’expliquer : "les règles qui ont été établies en l’absence des pays du Sud global sont à ce moment en vigueur, donnant aux États-Unis et à leurs alliés, notamment au sein du G7, tous les pouvoirs d’imposer les politiques financières, monétaires et économiques qui favorisent leurs intérêts exclusifs au détriment du reste de l’humanité. À ce titre, il n’y a qu’à voir les droits de vote au FMI, dominés par ceux desAméricains qui ne prennent pas le moindre compte du changement colossal qui a eu lieu ces dernières décennies sur la scène internationale en termes économique, infrastructurel, démographique, scientifique et technologie. Actuellement, les Occidentaux n’ont plus l’avantage qu’ils avaient avant, en particulier au lendemain du démembrement de l’Union soviétique, face à des pays comme la Chine, l’Inde, la Russie et le Brésil auxquels on pourrait ajouter actuellement la Turquie et l’Iran. Malgré ce changement, les Américains et leurs alliés ne veulent rien voir ni entendre et continuent à revendiquer leur suprématie sur le reste des pays du monde contre vents et marrées et en usant de tous les moyens, y compris ceux de la guerre".