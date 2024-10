https://fr.sputniknews.africa/20241003/les-brics-cest-une-nouvelle-tendance-economique-et-financiere-qui-va-changer-la-donne-1068537204.html

"Les BRICS, c'est une nouvelle tendance économique et financière qui va changer la donne"

"Les BRICS, c'est une nouvelle tendance économique et financière qui va changer la donne"

C'est ainsi que le journaliste malien Seydou Oumar Traoré a commenté les propos de son ministre des Affaires étrangères sur l'intention de Bamako de rejoindre... 03.10.2024, Sputnik Afrique

Pour aller vers un nouvel ordre mondial, il faut forcément que les BRICS "puissent être une réalité en Afrique et particulièrement au Mali", a-t-il ajouté.L'alliance offre "de nouvelles opportunités économiques et financières qui ne sont pas offertes par les institutions classiques anciennes de Bretton-Woods". Le schéma qui base l'économie et les monnaies sur les richesses du sous-sol "favorise les États africains, particulièrement le Mali".Et d'exprimer l'espoir qu'avec les BRICS, de nouvelles monnaies vont se créer et que le Mali pourra "être allié à cette grande organisation internationale qui est en train de décoloniser l'économie africaine".Les BRICS peuvent aider les États africains, notamment les membres de l'AES, à se développer. Ça va renforcer leur souveraineté politique et économique, estime le journaliste.

