L'Ukraine a confisqué un cargo battant pavillon camerounais

L'Ukraine a confisqué un cargo battant pavillon camerounais

L'Ukraine a confisqué le cargo Usko MFU battant pavillon camerounais qui avait été arraisonné dans la région d'Odessa en juillet, a annoncé ce mercredi 9 octobre le Service national ukrainien des frontières.Il lui est reproché une entrée prétendument illégale dans les ports de Crimée.Le navire a été transféré à la propriété de l'Ukraine. Son capitaine est accusé d'avoir enfreint les règles d'entrée sur le territoire "dans le but de nuire aux intérêts de l'État", ajoute le département.Le 11 juillet dernier, Andriy Kostin, procureur général d’Ukraine, a annoncé que Kiev avait arraisonné le cargo Usko MFU, battant pavillon camerounais, pour être entré à deux reprises dans le port de Sébastopol, en Crimée, en 2023 et 2024. Quelques jours plus tôt, le site britannique Lloyd's avait indiqué que le bateau avait été saisi dans les eaux territoriales roumaines à la demande de Kiev.

