https://fr.sputniknews.africa/20240713/kiev-annonce-avoir-saisi-un-cargo-camerounais-transportant-des-cereales-depuis-la-crimee-1067492430.html

Kiev annonce avoir saisi un cargo camerounais transportant des céréales depuis la Crimée

Kiev annonce avoir saisi un cargo camerounais transportant des céréales depuis la Crimée

Sputnik Afrique

L'Ukraine a arraisonné un navire battant pavillon camerounais, lui reprochant d'exporter des produits agricoles de Crimée. 13.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-13T16:05+0200

2024-07-13T16:05+0200

2024-07-13T16:05+0200

international

ukraine

crimée

navires

céréales

cameroun

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/08/03/1055730404_3:0:1283:720_1920x0_80_0_0_197a7fb7f03e1d1288736015ec0b78b2.jpg

Les autorités ukrainienne ont saisi le cargo Usko MFU, battant pavillon camerounais, qu'elles accusent d'être entré à deux reprises dans le port de Sébastopol, en Crimée, en 2023 et 2024, a annoncé le 11 juillet sur X (ex-Twitter) Andriy Kostin, procureur général d’Ukraine.Une enquête a été ouverte pour examiner l'exportation présumée de céréales depuis la Crimée par ce navire.Le navire a été arraisonné dans les eaux roumaines du Danube, selon les médias. Il serait actuellement chargé d’orge à destination du port de Souda en Grèce.C'est la première fois depuis le début du conflit en Ukraine que les procureurs et enquêteurs ukrainiens arrêtent physiquement un navire accusé d'exporter des produits agricoles via la Crimée.

ukraine

crimée

cameroun

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, ukraine, crimée, navires, céréales, cameroun