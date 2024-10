https://fr.sputniknews.africa/20241003/la-grande-expedition-africaine-etudie-les-ressources-biologiques-au-large-de-la-mauritanie-1068532671.html

La Grande expédition africaine étudie les ressources biologiques au large de la Mauritanie

L'expédition a démarré le 21 août dans le port russe de Kaliningrad et devra durer deux ans. 03.10.2024, Sputnik Afrique

À bord d'un des deux navires de recherche se trouvent 11 chercheurs russes et 5 spécialistes mauritaniens. Du 23 au 27 septembre, 19.689 kilogrammes de poisson ont été capturés à des fins scientifiques.Principales captures:Les scientifiques évaluent la biomasse des ressources biologiques aquatiques. Au cours d'un chalutage, ils soulèvent de 72 à 2.220 kilogrammes.L'étude du potentiel marin permettra d'organiser une production commerciale de poissons et d'augmenter la sécurité alimentaire de ce pays ami.Pour info:Dans le cadre de la Grande expédition africaine, des travaux de recherche sont prévus dans les eaux côtières de 18 pays d'Afrique de l'Ouest et de l'ouest de l'océan Indien.Le premier navire doit mener des recherches au large du Maroc, de la Mauritanie, du Nigeria, du Cameroun, de Sao Tomé et Principe, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de la République du Congo et de l'Angola. Il est arrivé le 11 septembre dans un port mauritanien.Le second effectuera des travaux dans les eaux maritimes de la Mauritanie, du Sénégal, de la Guinée-Bissau, de la République de Guinée, de la Sierra Leone, du Mozambique, de Madagascar, de Maurice, d'Oman et de l'Érythrée.Aucune étude similaire n’a été menée depuis les années 80. Les scientifiques présenteront des données actualisées sur les réserves de ressources biologiques aquatiques, ce qui ouvrira de nouvelles zones de pêche.

