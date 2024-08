https://fr.sputniknews.africa/20240818/la-russie-lance-la-plus-grande-expedition-scientifique-au-large-des-cotes-africaines-1067907958.html

La Russie lance la plus grande expédition scientifique au large des côtes africaines

"La Russie n'a jamais mené de recherche de telle envergure, la pratique mondiale n'en connaît pas non plus", a déclaré le directeur de l'Institut russe des... 18.08.2024, Sputnik Afrique

L'expédition se fixe comme mission d'évaluer l'état des ressources biologiques aquatiques dans les zones économiques exclusives de 18 pays africains bordés par les océans Atlantique et Indien, a précisé le VNIRO. Organisée par l'Agence russe des pêches, elle débutera à Kaliningrad le 21 août et va travailler jusqu'au début de 2026. Deux navires de recherche seront impliqués comprenant chacun une équipe de 12 scientifiques à bord. La participation de spécialistes africains est aussi prévue. Le navire "Atlantniro" effectuera des recherches dans les zones du Maroc, de la Mauritanie, du Nigeria, du Cameroun, de Sao Tomé-et-Principe, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de la République du Congo et de l'Angola. Le deuxième, "Atlantide", menera des travaux dans les eaux de la Mauritanie, du Sénégal, de la Guinée-Bissau, de la République de Guinée, de la Sierra Leone, du Mozambique, de Madagascar, de l'île Maurice, de l'Érythrée et aussi d'Oman. Cette mission servira aussi à renforcer la coopération avec les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest et de l'Est, ainsi qu'à élargir la géographie de la pêche russe, selon le VNIRO.

