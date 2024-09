https://fr.sputniknews.africa/20240930/lalgerie-et-le-niger-discutent-du-projet-du-gazoduc-transsaharien-tsgp-1068487492.html

L’Algérie et le Niger discutent du projet du gazoduc transsaharien TSGP

L’Algérie et le Niger discutent du projet du gazoduc transsaharien TSGP

Le dossier a été abordé le 29 septembre lors d’une visite à Alger du ministre nigérien du Pétrole, Sahabi Oumarou, rapporte le ministère algérien de l'Energie... 30.09.2024, Sputnik Afrique

La discussion a porté sur l'avancement du projet et sur l'étendue de sa mise en œuvre. Mohamed Arkab, ministre algérien, a annoncé la tenue prochaine d'une réunion entre tous les pays impliqués dans le projet, à savoir l’Algérie, le Niger et le Nigeria.️De plus, l’Algérie a dit être disposée à accompagner le Niger dans le domaine de la pétrochimie, notamment en ce qui concerne le raffinage du pétrole. ️Ensuite, le projet pétrolier dirigé par Sonatrach au sein du champ pétrolier du bloc Kafra (nord du Niger) a également été abordé. L’accélération du rythme a été convenue. Pour rappel, le gazoduc transsaharien TSGP devrait relier le Nigeria à l'Algérie via le Niger pour transporter du gaz naturel vers l'Europe.

