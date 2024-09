https://fr.sputniknews.africa/20240929/ce-pays-africain-sinteresse-aussi-aux-reglements-en-monnaies-nationales-avec-la-russie--1068477182.html

Ce pays africain s'intéresse aussi aux règlements en monnaies nationales avec la Russie

Les sanctions anti-russes n'interfèrent pas dans la coopération entre Moscou et Bissau et le pays africain sont "absolument" intéressées par des paiements en monnaies nationales, a déclaré à Sputnik Carlos Pinto Pereira, ministre des Affaires étrangères de Guinée-Bissau.La Guinée-Bissau veut en outre approfondir sa coopération avec les BRICS.Début septembre, le Président russe avait annoncé que Moscou utilisait actuellement les monnaies nationales dans 65% des règlements avec les partenaires des BRICS. Selon lui, à cause de la politique des sanctions menée par Washington, de plus en plus de pays veulent éviter le dollar.

