Le dollar "est la monnaie qui permet aux États-Unis de parasiter sur le dos des autres économies"

"Poutine a 100% raison", avance auprès de Sputnik Afrique Adama Diabaté, géopolitologue malien. Il analyse l'intervention de Vladimir Poutine au forum... 05.09.2024, Sputnik Afrique

À cause de la politique des sanctions menée par Washington, de plus en plus de pays veulent éviter le dollar, a déclaré ce 5 septembre Vladimir Poutine au forum économique à Vladivostok. "Poutine a 100% raison", le dollar est "la monnaie qui permet aux États-Unis de parasiter sur le dos des autres économies", dit Adama Diabaté.Selon lui, "quand Poutine dit que le but réel maintenant c'est de se débarrasser du dollar, croyez-moi, ça veut dire que la chose est très proche". Moscou utilise actuellement les monnaies nationales dans 65% des règlements avec les partenaires des BRICS, a fait savoir le Président russe. "C'est une nécessité qu'il y ait une contrebalance à cette histoire d'Occident, qui a trop duré, qui a trop fait de mal", résume l’expert.

