"Les BRICS donnent une très large fenêtre pour accroître les investissements pour l’Égypte"

"Les BRICS donnent une très large fenêtre pour accroître les investissements pour l'Égypte"

Forte d'une coopération avancée avec Pékin et Moscou ainsi que de la solidarité de l'Arabie saoudite et des Émirats, l'Égypte a fait une entrée remarquée dans

«Les BRICS donnent une très large fenêtre pour accroître les investissements pour l’Égypte» Sputnik Afrique Forte d’une coopération avancée avec Pékin et Moscou ainsi que de la solidarité de l’Arabie saoudite et des Émirats, l’Égypte a fait une entrée remarquée dans les BRICS. Sur quoi repose la puissance égyptienne? Brice Adou, consultant international et spécialiste des politiques économiques, dresse le portrait de cette économie sur deux continents.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, Brice Adou, consultant international et spécialiste des politiques économiques travaillant dans une organisation internationale à Addis-Abeba, revient sur l’intégration aux BRICS de l’un des pays les plus importants d’Afrique, mais aussi un peu d’Asie : l’Égypte.À ce titre, l’économie égyptienne repose sur plusieurs piliers, et notamment sur les redevances du fameux canal de Suez. Depuis les attaques des rebelles houthis sur des navires de commerce, l’Égypte tente de trouver une solution : " Actuellement, la politique est plutôt dans une démarche consensuelle et même de discuter avec les rebelles de ce côté pour pouvoir trouver un terrain d'entente, ou bien au moins permettre aux bateaux de pouvoir circuler sans soucis. L’Iran pourrait aussi jouer un grand rôle dans cette démarche. Et je pense qu'il y a un rapprochement entre l'Égypte et l'Iran sur la table des négociations. C'est tout un échiquier diplomatique et je pense que l'Égypte ici joue un rôle central, essayant de ramener tout le monde pour pouvoir continuer à bénéficier des revenus que procure le canal de Suez", explique M.Adou.En conclusion sur l’entrée en force des pays arabes au sein des BRICS, Brice Adou estime que " c'est une stratégie vraiment très importante. Il y a une bonne stratégie pour les BRICS d'avoir accepté tous ces pays, parce que d'une part, il y a des pays qui sont un peu sur tous les continents, des pays qui rejoignent toutes formes de critères. On voit avec l'adhésion de ces pays-là une forme de diversification qui donne aux BRICS un groupe complet, pas seulement un groupe de pays pétroliers, pas seulement un groupe de pays basés sur la situation géographique, mais un groupe qui est beaucoup plus englobant, qui prend en compte beaucoup plus de pays ".À écouter sur Sputnik Afrique !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Apple Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict-Spotify

