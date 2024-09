https://fr.sputniknews.africa/20240923/la-semaine-russe-lenergie-sujets-principaux-programme-et-participants-1068388151.html

La Semaine russe l'énergie: sujets principaux, programme et participants

La Semaine russe l'énergie: sujets principaux, programme et participants

Sputnik Afrique

Moscou accueillera le forum international "Semaine russe de l'énergie", où seront présents plusieurs ministres étrangers liés au secteur, détaille la fondation... 23.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-23T15:32+0200

2024-09-23T15:32+0200

2024-09-23T17:38+0200

international

énergie

pétrole

hydrocarbures

brics

afrique

guinée équatoriale

afrique subsaharienne

alexandre novak

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104328/66/1043286658_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8338f60148211160d6e3796e36d0b274.jpg

Le thème principal de la Semaine russe de l'énergie, qui aura lieu du 26 au 28 septembre, sera "la coopération énergétique dans un monde multipolaire", précise le fonds d'investissement russe Roscongress qui accompagne les exportateurs russes à l'étranger.Une trentaine d'événements seront organisés avec la participation de plus de 100 intervenants, selon différentes thématiques:L'une des tâches clés est d'assurer la durabilité des approvisionnements et le développement de nouveaux marchés, pour maintenir la stabilité économique et la sécurité énergétique de la Russie comme de ses partenaires.BRICS et coopération Russie-AfriqueLes discussions du bloc "Agenda international et à la coopération pour le développement" porteront sur la recherche des moyens de stabiliser le marché mondial de l'énergie, la coopération entre la Russie et les pays africains, ainsi qu'au développement de l'interaction dans le cadre des BRICS. Une réunion des ministres de l'Énergie des BRICS aura lieu dans le cadre de la Semaine.Parmi les principaux participants, seront présents:La Russie compte notamment discuter de stratégie énergétique avec les pays des BRICS et de nouvelles normes pour la production d'équipement du secteur avec les pays partenaires, a déclaré Sergueï Tsivilev.Le prix international Énergie de la plume, destiné à encourager les journalistes, observateurs et experts qui écrivent sur la question de l'énergie moderne, sera également remis.

afrique

guinée équatoriale

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, énergie, pétrole, hydrocarbures, brics, afrique, guinée équatoriale, afrique subsaharienne, alexandre novak