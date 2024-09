https://fr.sputniknews.africa/20240917/moscou-prepare-la-semaine-energetique-russe-2024-axee-sur-la-cooperation-dans-un-monde-multipolaire-1068314300.html

Moscou prépare la Semaine russe de l'énergie 2024 axée sur la coopération dans un monde multipolaire

L'événement se déroulera dans la capitale, du 26 au 28 septembre. 17.09.2024, Sputnik Afrique

À l'ordre du jour, plus d'une trentaine de sessions et de dialogues d'affaires répartis en quelques blocs: Une session sera consacrée à la coopération Russie-Afrique dans le domaine de l'énergie. Une réunion des ministres de l'Énergie des BRICS est également programmée. Plusieurs autres événements sont prévus en marge du forum: La Semaine russe de l'énergie est organisée par la fondation Roscongress et soutenue par le gouvernement russe, le ministère de l'Énergie et le gouvernement de Moscou.

