"En censurant les médias russes, ils tentent en quelque sorte d'éliminer toute concurrence"

Tiktok a supprimé les comptes de Sputnik, dont celui de Sputnik Afrique. La plateforme chinoise n’a pas pour le moment justifié sa décision. Egountchi... 23.09.2024, Sputnik Afrique

Tiktok a supprimé les comptes de Sputnik, dont celui de Sputnik Afrique. La plateforme chinoise n'a pas pour le moment justifié sa décision. Egountchi Behanzin, président de Ligue de défense noire africaine a réagi à cette action de Tiktok au micro de Zone de Contact:

"Le blocage, la censure, le bannissement de Sputnik et d'autres médias russes sur les plateformes telles que Tiktok, Facebook, Instagram, etc., est gravissime. Gravissime, mais cela révèle aussi une réalité que nous connaissons déjà, qui est officialisée, si on peut le dire comme ça depuis 2022. Donc aujourd'hui, nous constatons que la prétendue liberté d'expression en Occident est souvent un façonnement de la vérité qui sert des intérêts idéologiques et géopolitiques."Retrouvez également dans cette émission:- Moussa Naby Diakité, journaliste malien et directeur de publication du journal L’Elite, et Bakary Traoré, expert en relations internationales et géopolitique à la Mission d'appui à la refondation de l'Etat du Mali, sur l’anniversaire de l’indépendance du Mali.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

