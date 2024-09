https://fr.sputniknews.africa/20240917/linterdiction-des-medias-russes-par-meta-est-une-tres-mauvaise-decision-politisee-1068312588.html

L'interdiction des médias russes par Meta est une "très mauvaise" décision politisée

"Il y a une perception aux États-Unis selon laquelle le flux d'informations russes sera toujours de la désinformation en faveur de Donald Trump", a expliqué à...

Cette perception est fausse, ajoute-t-il. Selon lui, l'idée est d'"effrayer le peuple américain en lui faisant croire qu'il ne sait pas distinguer une idée d'une autre". Penser que la Russie passe son temps à faire de la propagande auprès du public US et qu'"il existe un ensemble d'informations qui vont saper leur foi et leur liberté est ridicule", estime M.Siracusa. Il rappelle que Meta* "était de mèche avec le parti Démocrate" lors de sa dernière empoignade avec Donald Trump. Donc, d'une certaine manière, le groupe "est déjà politisé", conclut-il. Meta a bloqué les comptes de RT et de Rossiya Segodnya sur ses plateformes pour, soi-disant, ingérence étrangère. *Meta est interdite en Russie en tant qu’organisation extrémiste.

