Ce pays du Maghreb bat un record dans le secteur du tourisme

Ce pays du Maghreb bat un record dans le secteur du tourisme

Sur l'ensemble des huit premiers mois de 2024, le Maroc a accueilli 11,8 millions de touristes, un record, selon les autorités.

Le Maroc a établi un nouveau record en accueillant 11,8 millions de touristes de janvier à août 2024, a annoncé Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, citée par les médias.Les revenus du secteur ont atteint 59,4 milliards de dirhams de janvier à juillet, soit 2 milliards de plus (+3,5%) que pendant la même période de 2023, selon elle.En juillet et août, le Maroc a accueilli 4,4 millions de touristes, soit 21% de plus qu'en été 2023.Le gouvernement marocain explique ces résultats par la réalisation de sa stratégique touristique nationale 2023-2026. Cette feuille de route met l’accent sur le renforcement de la connectivité aérienne et l’intensification des efforts de commercialisation.

