"C’est une autre manifestation de la fraude des Anglo-Saxons et de leurs marionnettes ukrainiennes. Le deuxième sommet poursuit le même objectif: faire adopter la 'formule Zelensky', absolument non viable, comme seule base pour résoudre le conflit, obtenir le soutien de la majorité mondiale et, en son nom, présenter à la Russie un ultimatum de capitulation", a-t-elle résumé.