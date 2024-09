https://fr.sputniknews.africa/20240920/marek-halter-quand-on-na-plus-de-mots-on-utilise-la-force-1068358789.html

Marek Halter: "Quand on n’a plus de mots, on utilise la force"

Marek Halter: "Quand on n’a plus de mots, on utilise la force"

Sur les ondes de Sputnik Afrique, Marek Halter, écrivain, militant de la paix, et fondateur de deux collèges universitaires en Russie, partage les souvenirs de

Marek Halter: ‘Quand on n’a plus de mots, on utilise la force’ Sputnik Afrique Sur les ondes de Sputnik Afrique, Marek Halter, écrivain, militant de la paix, et fondateur de deux collèges universitaires en Russie, partage les souvenirs de sa fructueuse carrière littéraire, qui lui a valu une reconnaissance mondiale.

“Nous avons fui les ghettos de Varsovie. On est passés du côté soviétique. On était à Moscou sous les bombes. Staline nous a envoyés à Alma-Ata avec Gosfilm, etc. Dans le même wagon, il y avait Eisenstein. C'est à Alma-Ata qu'il a réalisé le film Ivan le Terrible. Après, il y avait trop des billets gentils, 1 million, les gens crevaient de faim. Donc on nous envoyait en Ouzbékistan, à Kokand. Là, je suis devenu un hooligan. Mais je volais mal. Je ne savais pas très bien voler encore, je volais pas mal, mais il fallait courir vite pour échapper. Je ne courais pas vite donc, mes rattrapeurs me tabassaient. Mais je savais raconter des histoires et les gens m'écoutaient. Voilà, c'est ce que j'ai fait depuis des décennies”, témoigne M.Halter.

