https://fr.sputniknews.africa/20240920/lautriche-appelle-a-impliquer-les-brics-dans-les-negociations-sur-lukraine-1068353997.html

L'Autriche appelle à impliquer les BRICS dans les négociations sur l'Ukraine

L'Autriche appelle à impliquer les BRICS dans les négociations sur l'Ukraine

Sputnik Afrique

Des pays comme l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine ou l'Inde doivent être consultés pour faire avancer une solution de paix en Ukraine, a déclaré le ministre... 20.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-20T15:06+0200

2024-09-20T15:06+0200

2024-09-20T15:06+0200

international

autriche

paix

négociations

ukraine

conflit ukrainien

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/04/0a/1045460550_0:0:3183:1791_1920x0_80_0_0_48a819aebf4fe360a0f57eb6956d5371.jpg

Pour réussir, les négociations sur la paix en Ukraine doivent se tenir avec la participation des BRICS, a déclaré le ministre autrichien des Affaires étrangères Alexander Schallenberg, selon un communiqué de son ministère.Le Président brésilien Lula Ignacio da Silva et son homologue russe Vladimir Poutine avaient précédemment étudié un plan de règlement du conflit en Ukraine élaboré par le Brésil et la Chine.Cette semaine, le vice-ministre indien des Affaires étrangères Vikram Misri avait en outre déclaré que New Delhi participait aux négociations visant à résoudre la crise en Ukraine avec un certain nombre de partenaires et de dirigeants importants.

autriche

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, autriche, paix, négociations, ukraine, conflit ukrainien