La Russie a fourni une aide humanitaire au Mali suite aux attaques terroristes à Bamako

La cargaison d'un poids total de 11 tonnes a été transférée pour les besoins des FAMA (Forces Armées du Mali), a déclaré à Sputnik une source des forces de... 19.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-19T17:27+0200

2024-09-19T17:27+0200

2024-09-19T17:30+0200

Le colis comprend de la nourriture et des médicaments.Une attaque terroriste a visé le 17 septembre un camp militaire et l’aéroport dans la capitale malienne. Elle a été revendiquée par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda*. L'attaque a fait une cinquantaine de blessés, près de 20 personnes ont été arrêtées.* Organisation terroriste interdite en Russie

