«Elles racontent l'histoire de la Russie»: la success-story de Raketa, les montres de luxe russes

Concernant l’impact des sanctions, le PDG de Raketa assure que "contrairement à ce que tout le monde croit, on est assez peu affecté. […] La première raison, c'est que comme on a notre propre manufacture, on produit nous-mêmes, donc 90 % on le produit nous-mêmes. Ce qui est vraiment unique. […] La deuxième raison, c'est que les montres ne sont pas sanctionnées. Donc on a le droit d'exporter dans le monde entier sans aucun problème".