«Les sanctions aéronautiques des gouvernements de l’Occident se retournent contre ces gouvernements»

"Les avions russes ont été empêchés de voler dans l'espace européen. C'est normal. La Russie a dit "vous ne voulez pas qu'on vole, ne venez pas chez nous, point". Donc effectivement, il a fallu trouver des routes alternatives pour y aller. Alors la Chine, ce n'est pas encore le plus gros problème. Le vrai gros problème, et ça, Air France n'en a pas beaucoup parlé, ce sont les vols entre la France, l'Angleterre et le Japon. Parce que là, il faut faire tout le tour ou on passe par la route sud et c'est très long", explique d’abord l’ex-commandant de bord français.