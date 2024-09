https://fr.sputniknews.africa/20240918/moscou-accueille-le-forum-sur-lavenir-urbain-des-brics-1068322228.html

Moscou accueille le Forum sur l'avenir urbain des BRICS - images

Le Forum international d'innovation Cloud City BRICS 2024 se tient à Moscou les 18 et 19 septembre. 18.09.2024, Sputnik Afrique

Il rassemble plus de 5.000 participants de plus de 30 pays. Parmi les participants africains, on retrouve le Sénégal, le Maroc, le Bénin, le Nigeria et l’Égypte. L'événement, également connu sous le nom de BRICS Urban Future Forum, accueille des gestionnaires, des entrepreneurs, des urbanistes, ainsi que des membres de la communauté scientifique et des organisations publiques.Ils participeront à la discussion "pour aider à identifier les domaines de croissance et créer des synergies entre les villes, les organisations et les entreprises des BRICS", selon le site du forum.Sputnik est le partenaire d'information générale de l’évènement.

