Algérie-Russie: "L’avenir de la coopération entre les deux pays est très prometteur"

18.09.2024

2024-09-18T17:04+0200

2024-09-18T17:04+0200

2024-09-18T17:04+0200

"L'Algérie et la Russie ont d'importantes relations stratégiques, notamment dans le domaine de la coopération technico-militaire, de la coordination de positions politiques et diplomatiques dans plusieurs dossiers sensibles d'intérêt commun. Cependant nous souhaitons et nous travaillons d'arrache-pied à ce que ces relations s'étendent massivement au domaine économique et financier", affirme au micro de L'Afrique en marche Farid Benyahia, économiste et géopolitologue algérien, président du cabinet d'études et de consulting Intelligence Systems.

"L’Algérie et la Russie ont d’importantes relations stratégiques, notamment dans le domaine de la coopération technico-militaire, de la coordination de positions politiques et diplomatiques dans plusieurs dossiers sensibles d’intérêt commun. Cependant nous souhaitons et nous travaillons d’arrache-pied à ce que ces relations s’étendent massivement au domaine économique et financier", affirme au micro de L’Afrique en marche Farid Benyahia, économiste et géopolitologue algérien, président du cabinet d’études et de consulting Intelligence Systems.Aussi, le Dr Benyahia souligne que "la Russie est une grande Nation, disposant d’un énorme potentiel scientifique, technologique, industriel et culturel est bien positionnée pour être un important partenaire économique et financier de l’Algérie, au même titre que la Chine. Nous n’avons aucun doute quant à ses possibilités et au potentiel du savoir-faire russe dans tous les domaines. La résilience absolument extraordinaire de l’économie russe dans le contexte du conflit en Ukraine et des 20.000 sanctions qui lui ont été imposées ne laisse aucun doute quant à la solidité de ses fondamentaux"."La Russie pourrait accompagner l’économie algérienne et africaine dans le nucléaire civil, notamment les centrales flottantes, l’industrie automobile, la pétrochimie, l’industrie militaire avec toutes les applications civiles qu’elle pourrait avoir", ajoute-t-il, soulignant que "l’avenir de la coopération entre les deux pays est très prometteur".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

