L’Algérie à la Nouvelle Banque de développement: "vers l'adhésion totale au sein des BRICS"

L’Algérie à la Nouvelle Banque de développement: "vers l'adhésion totale au sein des BRICS"

Un an après avoir été recalée des BRICS, l’Algérie a intégré la Nouvelle Banque de développement de l’organisation. Qu’apportera cette adhésion à Alger ? Que... 10.09.2024, Sputnik Afrique

L’Algérie à la Nouvelle Banque de développement: «vers l'adhésion totale au sein des BRICS» Sputnik Afrique Un an après avoir été recalée des BRICS, l’Algérie a intégré la Nouvelle Banque de développement de l’organisation. Qu’apportera cette adhésion à Alger ? Que signifie cette relation si particulière avec le groupe des émergents ? Riadh Sidaoui, directeur du CARAPS, analyse ce processus tortueux.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, Riadh Sidaoui, directeur du Centre arabe de recherches et d’analyses politiques et sociales (CARAPS) de Genève, revient sur l’adhésion de l’Algérie à la Nouvelle Banque de développement des BRICS et les perspectives qu’elle ouvre non seulement au pays mais également à la région.Sur les perspectives que donne cette adhésion à la Nouvelle Banque de développement, M.Sidaoui explique : "L'Algérie est la plus grande superficie [d’Afrique], presque 2 millions de kilomètres carrés, donc elle a besoin d'infrastructures de transport, beaucoup d'aéroports, surtout au sud et surtout les chemins de fer. Les chemins de fer, c'est un signe de développement pour les pays du tiers monde. Autant qu'on construit des chemins de fer, autant qu'on a réalisé un développement. Donc l'Algérie a besoin des infrastructures, des investissements, et aussi de l'industrialisation. Il y a eu beaucoup de pourparlers entre l'Algérie et la Chine et l'Algérie et la Russie afin d'aider l'Algérie à l'industrialisation".À écouter sur Sputnik Afrique !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Apple Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict-Spotify

