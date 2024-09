"Le pas le plus décisif fait par les BRICS est la création de la Nouvelle Banque de développement"

"En intégrant officiellement la banque des BRICS, l’Algérie vient de franchir un pas extrêmement important pour son adhésion, cette année ou dans les années prochaines, à ce Forum. L’Algérie est une puissance méditerranéenne, nord-africaine et africaine. Elle dispose d’une base infrastructurelle immense, de ressources humaines et naturelles et d’une armée puissante qui a son poids dans son environnement, pouvant lui permettre de jouer un rôle important dans la création d’un monde multipolaire, notamment au sein des BRICS+, au profit de tous", affirme-t-il.