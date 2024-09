https://fr.sputniknews.africa/20240917/un-autre-diamant-de-plus-de-1000-carats-extrait-dans-une-mine-du-botswana-1068308599.html

Un autre diamant de plus de 1.000 carats extrait dans une mine du Botswana

Cette découverte intervient un mois après la découverte du deuxième plus gros diamant du monde. 17.09.2024, Sputnik Afrique

C'est la mine Karowe, l’une des plus prolifiques au monde, qui a livré cette pierre précieuse. Il s’agit du 6e diamant d'un tel poids qui en est extrait, précise la compagnie canadienne Lucara Diamond dans un communiqué."Cette pierre remarquable présente des similitudes frappantes avec le diamant de 692 carats annoncé en août 2023, qui a été poli par HB Antwerp et a donné des diamants polis vendus pour plus de 13 millions de dollars", a encore déclaré la société.En août dernier, Lucara avait annoncé la découverte d’un diamant de 2.492 carats, le deuxième plus gros jamais découvert dans le monde. La mine Karowe, mise en service en 2012, compte ainsi désormais 7 pierres dans le classement des 10 plus gros diamants bruts de l’histoire.Le Botswana est le plus grand producteur mondial de diamants.

